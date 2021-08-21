Львів’янин переплив протоку Ла-Манш

Львів’янин Віталій Ступак подолав протоку Ла-Манш. Заплив відбувся 20 серпня та тривав 14 годин. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Свою перемогу львів’янин присвячує 30-річчю Незалежності України. Спортсмен-аматор успішно подолав щонайменше 35 миль (56 км) відкритої води за 14,5 год: заплив відбувся 20-го серпня і тривав з 08:30 год. до 23:04 год за британським часом.

Заплив через Ла-Манш вважається одним із найскладніших завдань у світі. Для того, щоб заплив був офіційно визнаним, спортсменам дозволяється використовувати лише окуляри, шапку, затискач для носа та беруші. Спортсмени перепливають відрізок між Англією і Францією у найвужчій його ділянці, що становить близько 33 км, однак сильна течія може суттєво збільшити цю дистанцію, а відсутність гідрокостюму додатково ускладнює це завдання.

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Віталію 44 роки, він спортсмен-аматор, тріатлоніст, фінішер Ironman, дворазовий підкорювач 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії, срібний чемпіон запливу в Каламаті, Греція (30 км), учасник першого в Україні пентамарафону (50 км) у 2020 році та фінішер Legendary swim (33 км) у 2020-му році. Батько трьох дітей, економіст-бухгалтер за освітою, Віталій вже близько 20-ти років працює спортивним масажистом. Спортсмен йшов до цієї вершини понад 3 роки.

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