ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Жовкви на ходу загорівся автомобіль

Ольга Денисяка

|

20 серпня на дорозі Львів-Рава-Руськана ходу загорівся автомобіль Opel Astra. Пожежники загасили вогонь, під час інциденту ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався близько 11:00 год. на автодорозі Львів-Рава-Руська поблизу міста Жовква Львівського району.

Як з’ясувалось, водій автомобіля Opel Astra, під час руху побачив як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. До прибуття вогнеборців, чоловік вогнегасником намагався загасити вогонь.

Реклама партнерів

О 11:06 вогнеборці локалізували пожежу, та за дві хвилини ліквідували. Під час пожежі зорів моторний відсік та частково пошкодився салон авто.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Зараз встановлюються обставини та причини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів