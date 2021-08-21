Біля Жовкви на ходу загорівся автомобіль

20 серпня на дорозі Львів-Рава-Руськана ходу загорівся автомобіль Opel Astra. Пожежники загасили вогонь, під час інциденту ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався близько 11:00 год. на автодорозі Львів-Рава-Руська поблизу міста Жовква Львівського району.

Як з’ясувалось, водій автомобіля Opel Astra, під час руху побачив як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. До прибуття вогнеборців, чоловік вогнегасником намагався загасити вогонь.

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О 11:06 вогнеборці локалізували пожежу, та за дві хвилини ліквідували. Під час пожежі зорів моторний відсік та частково пошкодився салон авто.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Зараз встановлюються обставини та причини події.

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