Юніорська збірна України завоювала 23 медалі на чемпіонаті Європи з боксу

Юніорська збірна України з боксу завоювала 23 нагороди на чемпіонаті Європи, що пройшов в Сараєво у Боснії і Герцеговині. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Федерації боксу України.

Загалом на змаганнях виступили 274 учасники із 25-ти країн, віком 13 та 14 років.

«23 медалі (7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових) – це рекордний показник для нашої збірної на чемпіонатах Європи», – йдеться в повідомленні.

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«Золото» для України виграли Артем Міхальов (вагова категорія до 40 кг), Васіф Керімов (до 46 кг), Іван Безуглий (до 54 кг), Кіра Макогоненко (до 42 кг), Уляна Безфамільна (до 46 кг), Юлія Ступакова (до 54 кг) та Анастасія Таран (до 60 кг).

Срібні призери: Давид Жигжжавін (42 кг), Відаді Зейнієв (44 кг), Вячеслав Борщевський (52 кг), Анатолій Бегунов (57 кг), Олександр Третьяков (70), Валерія Локтіонова (36 кг), Таїсія Покусай (40 кг), Уляна Овсепян (44 кг), Марія Панасенко (48 кг).

Бронзові призери: Дмитро Карабцов (48 кг), Тимур Карайван (50 кг), Кирило Романій (60 кг), Карім Гусейнов (63 кг), Олександр Слесарєв (80 кг), Богдан Бойченко (90 кг), Дар’я Коваленко (38 кг).

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