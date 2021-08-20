У Стрию розшукують двох дітей, які пішли з дому подорожувати і зникли

На Львівщині поліція оголосила в розшук 12-річного Олега Козика та його на рік старшого товариша Богдана Андріїва. Хлопці зранку 19 серпня поїхали з дому на велосипедах і досі не повернулись. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 19 серпня близько 11:00 год. двоє малолітніх мешканців міста Стрий, 12-річний Козик Олег Юрійович та його на рік старший товариш Андріїв Богдан Мирославович, пішли з дому подорожувати.

З собою хлопці мають – 2 велосипеди, намет, 2 спальника, теплі речі. Також попередньо встановлено, що вони можуть рухатись у напрямку міста Львів. Востаннє товаришів бачили 19 серпня близько 18:00 год.у районі села Дроговиж поблизу міста Миколаїв Стрийського району.

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Прикмети:

Козик Олег Юрійович – одягнутий у чорні шорти, білу футболку, чорну кепку з червоним козирком, взутий у босоніжки. Їздить на велосипеді синього кольору з написом «КОЛЬТ».

Андріїв Богдан Мирославович – одягнутий у червону футболку, на голові – біла кепка. Має чорний рюкзак, чорну спортивну сумку з сріблястою вставкою. Їде на велосипеді гірського типу світлого кольору.

Поілція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановили місцеперебування дітей, зголоситися на оперативну лінію 102 або у найближчий територіальний підрозділ поліції.

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