У шести дерев’яних церквах Львівщини встановлять пожежну сигналізацію

У шести дерев’яних церквах Львівщини встановлять системи протипожежної сигналізації й блискавкозахисту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації Василь Петрик зазначив, що наразі такі системи встановлено у 54 дерев’яних церквах. Цього року системи протипожежної сигналізації встановлять у Глинянах, Відниках, Дмитровичах, Комарно, Черепині, Вовкові.

«На сьогодні такі системи встановлено у 54 дерев’яних церквах. У деяких є системи, які не функціонують належним чином, бо громади не уклали угод на обслуговування з постачальниками. Цього року є потреба у встановленні систем протипожежної сигналізації в шести дерев’яних спорудах: у Глинянах, Відниках, Дмитровичах, Комарно, Черепині, Вовкові», – розповів начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації Василь Петрик.

Оснащення однієї пам’ятки дерев’яної архітектури системою протипожежної сигналізації та блискавкозахисту коштуватиме близько 200 тис. грн.

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Члени депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму доручили департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації підготувати перелік дерев’яних церков, котрі найбільше потребують фінансування для встановлення протипожежного обладнання та подати документ на розгляд депутатів під час найближчого сесійного засідання Львівської обласної ради.

«На Львівщині понад пів тисячі об’єктів сакральної дерев’яної архітектури, ми з’ясуємо, які обладнані чинними системами пожежної сигналізації та блискавкозахисту, а які цього потребують. Ми, як профільна комісія, запропонуємо виділити з бюджету наступного року кошти, необхідні на виготовлення документів, закупівлю та монтаж систем протипожежної безпеки для ще десяти дерев’яних церков нашого регіону», – додав Іван Щурко.

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