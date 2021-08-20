На Львівщині на хабарі у 20 тисяч доларів погоріла колишня працівниця ДАБІ

Правоохоронці спіймали на хабарі у 20 тисяч доларів колишню працівницю департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Ці кошти вона вимагала за виготовлення документації на будівництво. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка вимагала та отримала від представника двох забудовників 23 690 доларів США для подальшої передачі вказаної суми неправомірної вигоди службовим особам ДАБІ. За це вони мали вирішити питання реєстрації декларації про готовність закінченого будівництвом об‘єкта до експлуатації та реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

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Жінку було затримано після одержання нею частини неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США.

Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення фігурантці про підозру, обрання їй запобіжного заходу. Встановлюються причетні особи з числа службовців департаменту.

Фото: прокуратура