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На три дні на Личаківській зупинять рух електротранспорту

Вероніка Рой

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Через заміну аварійної ділянки колії з вечора 20 серпня і до ранку 23 серпня вулицею Личаківською у Львові не курсуватимуть трамваї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, з 20:00 год. 20 серпня і до 05:00 год. 23 серпня буде обмежено рух транспорту на вул. Личаківській від будинку № 69 до будинку № 83. Тут мінятимуть аварійну ділянку колії.

Як пояснив заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко, громадський автотранспорт курсуватиме без змін, адже тут організують реверсний рух.

Натомість рух міського електротранспорту тут буде зупинено. Зокрема, трамваї № 1 впродовж вказаного часу не курсуватимуть. А трамваї № 2 курсуватимуть за таким маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Дорошенка – вул. Коновальця та у зворотному напрямку: вул. Коновальця – вул. Дорошенка – вул. Вітовського – вул. Коновальця.

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