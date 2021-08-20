МОЗ розіграє комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів

Міністерство охорони здоров’я оголосило розіграш комп’ютерів, гарнітур та роутерів серед шкіл, де вакцинували 80% працівників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, 20 серпня МОЗ закликало школи, де вакцинували 80% працівників, подаватись на конкурс «Вакциновані й відкриті».
На переможців чекають:
- 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.
- 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.
Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за цим посиланням.
Дедлайн: 29 вересня. Результати оголосять 3 жовтня, в День вчителя.
Як повідомляв Львівський портал, у разі переходу Львівщини до жовтого, помаранчевого або червоного карантинного рівня епідемічної безпеки, працюватимуть тільки ті школи, де від коронавірусу щеплено 80% персоналу. Наразі Covid-щеплення отримали лише 58% вчителів.
Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу освітянам почали робити всередині квітня.
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Ольга Денисяка