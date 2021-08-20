Львівська філармонія підготувала п’ять подій до 30 річниці Незалежності України

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика з нагоди 30 Дня Незалежності України підготувала п’ять святкових подій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

22 серпня о 19:00 концерт «Зоря України»

Відсвяткувати Незалежність у творчому колі однодумців запрошує Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок». У події «Зоря України» також візьмуть участь Богдан Стельмах, Ірина Фаріон, Орест Цимбала, Софія Федина, Олесь Дяк та молода генерація солістів – Наталя Кончаківська, Дмитро Янівський, Вікторія Сивоус, Софія Погоріло, Божена Матвіїв, Зоряна Коновалець. У їх виконанні звучатимуть українські патріотичні пісні, авторська поезія і пісні на слова легендарної Ольги Ільків з проєкту «Повстанське танго».

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23 серпня о 18:30 концерт Академічного симфонічного оркестру

23 серпня о 18:30 просто неба біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні відбудеться концерт Духової капели Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою Тараса Ленька. У їх виконанні почуємо композиції українських митців.

24 серпня о 17:00 концерт камерного складу Академічного симфонічного оркестру

24 серпня о 17:00, у День Незалежності України, на Площі Музейній 1 (біля Домініканського собору), відбудеться концерт камерного складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, який виступить під батутою Сергія Хоровця. У програмі – твори сучасних українських композиторів.

Ці дві події відбудуться у рамках проєкту «Музика ПростоНеба» у співпраці Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, Департаменту культури ЛОДА та Львівської міської ради.

24 серпня о 18:30 «Пісенне древо України»

Також 24 серпня о 18:30 у селі Великі Грибовичі Львівського району відбудеться святковий концерт солістів Львівської національної філармонії ім. М. Скорика з концертною святковою естрадною програмою «Пісенне древо України». До програми увійдуть кращі пісні за роки Незалежності України!

24 серпня о 19:00 «Присвята 30-річчю Незалежності України»

Особливою стане подія «Присвята 30-річчю Незалежності України», що відбудеться 24 серпня о 19:00 в у духовному серці Львова – у Соборі святого Юра! У виконанні оркестру «Віртуози Львова», квартету бандуристок «Львів’янки» та дуету «Бандурна розмова» звучатиме українська музика різних епох. Подія відбудеться в рамках VIII Міжнародного музичного фестивалю «Музика в старому Львові».

Детальніша інформація про події на офіційному сайті Львівської національної філармонії: Philharmonia.lviv.