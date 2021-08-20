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Як у Славському святкуватимуть День Незалежності України

Омелян Шевчук

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У Славському на Співочому полі організовують грандіозне святкування з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn Promo та Promotions.

«Для гостей свята виступатимуть Віктор Винник і МЕРІ, Іво Бобул, NAVIGATOR, РОКАШ, Роман Скорпіон, Ілля Найда. Також на гостей чекає шалене dance party від DJ GONIBEZ, Фуд корт і дитяча зона», – повідомили організатори.

Початок дійства 23 серпня о 17:00!

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«Для кожного українця – це величне свято, яке усі ми свято шануємо і поважаємо. Бо і у наші дні, на жаль, продовжуємо боротьбу за право на свою незалежність», – йдеться у повідомленні.

Вхід вільний!

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