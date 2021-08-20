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В потрійній ДТП біля Винників постраждали п’ятеро людей

Ольга Денисяка

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20 серпня близько 10:50 на тарсі «Київ-Чоп» біля Винників зіткнулись вантажівка та два легковики. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких є восьмирічна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажівка «ГАЗель», якою керував 35-річний львів’янин, легковики «Шевроде Круз», за кермом якого перебувала жителька міста Золочів віком 45 років та «Шкода Октавія» під керуванням 23-річного жителя Львова.

Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись: водій «Шевроле» та четверо її пасажирів – троє дорослих віком 31, 38 та 53 роки та восьмирічна дівчинка. Зараз медики уточнюють їх діагнози.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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