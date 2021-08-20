Біля Сокаля під колеса авто потрапив 72-річний дідусь

У четвер, 19 червня, на дорозі сполученням Тартаків-Горбків у Червоноградському районі 66-річний водій збив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ввечері 19 серпня, близько 21:30 год. водій «Фольксваґен Ґольф», житель м. Сокаль Львівської області, збив 72-річного місцевого мешканця.

Чоловік отримав значні травми, тому його госпіталізували у реанімаційне відділення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

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