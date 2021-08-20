Академія сухопутних військ провела репетицію урочистостей до Дня прапора

У четвер, 19 серпня, Національна академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного провела провели репетицію урочистостей до Дня прапора України, який відзначатимуть 23 серпня. Про це у Facebook повідомив очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

За його словами, 23 серпня на найвищий на Львівщині новозведений флагшток, що розташований на території Академії сухопутних військ, буде урочисто піднято найбільший в області синьо-жовтий стяг. Після цього біля новозбудованого монументального комплексу відбудеться урочиста хода захисників нашої країни, а також підрозділів армій країн-партнерів. Всього буде близько 850 учасників.

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«Втім, не буду розкривати всіх подробиць, а попереду ще одне спільне генеральне тренування. Нагадаю, що після завершення урочистостей свої двері гостинно відчинить Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де львів’яни та гості міста зможуть побачити та доторкнутись до зразків справжнього озброєння та військової техніки, що стоять на озброєнні Українського війська, побачити спеціальну техніку інших відомств, а також особисто поспілкуватись з українськими воїнами», – зауважив очільник вишу.

Заходи розпочнуться в понеділок, 23 серпня, о 8.30 год. біля Національної академії сухопутних військ на перехресті вулиць Стрийська та Героїв Майдану у Львові.

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Фото: Facebook-сторінка Павла Ткачука