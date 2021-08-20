23-річна львів’янка організувала вдома нарколабораторію

У Львові поліцейські викрили нарколабораторію, в якій виготовлявся «амфетамін». Психотропні речовини в себе вдома виготовляла 23-річна львів’янка. Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 23-річна львів’янка замовляла та отримувала прекурсори, а у подальшому, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, у себе вдома виготовляла психотропну речовину «амфетамін» та збувала її наркозалежним.

18 серпня у зловмисниці провели обшуки. Поліцейські знайшли прекурсори та обладнання для виготовлення «амфетаміну» (хімічні реактиви, розчинники, колби, скляні банки, пластикові пляшки та посуд), поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабіс», електронні ваги, пакетики для фасування та інші речові докази.

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Усе вищевказане вилучили та скерували на експертне дослідження.

За виготовлення наркотиків відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, канали надходження прекурсорів та причетних до правопорушення осіб. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція