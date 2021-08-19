Позбавити болі. На операцію маленького Адамчика потрібно 100 тисяч гривень

На Закарпатті жінка бореться за життя власної дитини, яка страждає від судомних болей. Боротьба за життя триває вже чотири роки. Про це Львівському порталу повідомили небайдужі волонтери.

«Адамчик Явицький кожного дня страждає від сильних болей та судом, які заважають йому жити біль менш повноцінним життям. Дитині терміново потрібна операція яку перенесли через вірусний гепатит В, що виявили напередодні спланованої операції. Всі кошти родині йдуть на лікування дитини, але для продовження лікування не вистачає 100 000 гривень. Тому ми змушені звернутися по допомогу до людей, бо самотужки не впоратися», – закликає мама хлопчика Іванна Явицька.

Адам Явицький з’явився на світ, як тоді здавалось, цілком здоровим малюком. Та за 20 днів у нього почалися сильні судоми, які довелося приборкувати вже в реанімації.

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За 29 днів реанімації в місті Мукачево малюка скерували до львівського «Охматдиту», щоб підібрати лікування, але зусилля місцевих лікарів виявились недостатніми. У дитини також діагностували ДЦП, спастичний тетрапарез, атрофію зорових нервів (сліпота), мікроцефалію, дистрофію.

«В 2019 році ми поїхали до Австрії на лікування, там були понад місяця. Робили повністю обстеження, підбирали препарати, на яких дитині ставало краще, і майже вісім місяців стан був стабільний», – розповіла журналістам мама малюка.

Це дозволило почати реабілітацію, але успіх в лікуванні був не тривалим. Препарати від епілепсії припинили діяти, напади відновились, а з нею і спастика, яка стискає м’язи малюка і завдає сильного болю.

«За останні 3 місяці стан критичний, ліки не допомагають, тому ми зупинились на операції», – розповідає мама хлопчика.

Дитині показана селективна дорзальна різотомія, яка має зменшити спазмування м’язів. Таку операцію може проводити лише незначна кількість лікарів в Україні. Тому ціна такої операції доволі дорога, а особливо для самотньої мами із закарпатського селища, чоловік якої загинув.

Реквізити для допомоги:

5168742242584138

Одержувач Явицька Іванна (Приват Банк).