До 30 тисяч гривень. Яку зарплату пропонують роботодавці на Львівщині

У Львівській області станом на сьогодні є 4500-4800 вільних робочих місць і вакантних посад. Зарплати на них стартують від 8 тисяч гривень до 30 тисячі тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Здебільшого працедавці пропонували місце праці кваліфікованим робітникам з інструментом, робітникам з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, працівникам сфери торгівлі та послуг. Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, що були актуальними на початку цього місяця, становив 8,4 тис. грн. Однак є фірми і компанії готові платити вдвічі, а то й втричі більше.

Зокрема, у Кам’янка-Бузькому районі працедавець обіцяє 30 тис грн головному бухгалтеру. Таку ж зарплату у Львові пропонують дорожньому робітнику.

Праця різальника скла у Пустомитівському районі оцінюється у 25 тис грн, у Львові на таку ж оплату шукають інженера з проєктування механізованих розробок, монтажнику будівельному, зварнику, інженеру з проєктно-кошторисної роботи та кошториснику.

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На одному із підприємств Радехівщини відкрита вакансія інженера-програміста із зарплатою 24 тис грн, у Львові – торговельного представника (20,8 тис. грн) і майстра шляхового (20,3 тис. грн).

Майже два десятки пропозицій працевлаштування зафіксовано із заробітком 20 тис. грн. На таку щомісячну винагороду можуть розраховувати водії автотранспортних засобів (м. Львів, Пустомитівський, Городоцький та Яворівський райони), інженер з керування й обслуговування систем (Радехівський район), плетільник меблів (Кам’янка-Бузький район), машиніст екскаватора (Миколаївський район).

Така ж зарплата гарантується у Львові машиністу крана автомобільного, начальнику відділення у банку, машиністу крана (кранівнику), операторам автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, скручувальникам виробів кабельного виробництва, трактористам та укладальникам-пакувальникам.

Зауважимо, щопонеділка на Facebook-сторінці Львівська обласна служба зайнятості публікує перелік актуальних вакансій у Львівській області, можливості працевлаштування в межах України із наданням житла, а також пропозиції роботи для демобілізованих учасників АТО.

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