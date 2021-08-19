ОСТАННІ НОВИНИ

До 30 тисяч гривень. Яку зарплату пропонують роботодавці на Львівщині

Вероніка Рой

|

У Львівській області станом на сьогодні є 4500-4800 вільних робочих місць і вакантних посад. Зарплати на них стартують від 8 тисяч гривень до 30 тисячі тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Здебільшого працедавці пропонували місце праці кваліфікованим робітникам з інструментом, робітникам з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, працівникам сфери торгівлі та послуг. Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, що були актуальними на початку цього місяця, становив 8,4 тис. грн. Однак є фірми і компанії готові платити вдвічі, а то й втричі більше.

Зокрема, у Кам’янка-Бузькому районі працедавець обіцяє 30 тис грн головному бухгалтеру. Таку ж зарплату у Львові пропонують дорожньому робітнику.

Праця різальника скла у Пустомитівському районі оцінюється у 25 тис грн, у Львові на таку ж оплату шукають інженера з проєктування механізованих розробок, монтажнику будівельному, зварнику, інженеру з проєктно-кошторисної роботи та кошториснику.

Реклама партнерів

На одному із підприємств Радехівщини відкрита вакансія інженера-програміста із зарплатою 24 тис грн, у Львові – торговельного представника  (20,8 тис. грн) і майстра шляхового (20,3 тис. грн).

Майже два десятки пропозицій працевлаштування зафіксовано із заробітком 20 тис. грн. На таку щомісячну винагороду можуть розраховувати водії автотранспортних засобів (м. Львів, Пустомитівський, Городоцький та Яворівський райони), інженер з керування й обслуговування систем (Радехівський район), плетільник меблів (Кам’янка-Бузький район), машиніст екскаватора (Миколаївський район).

Така ж зарплата гарантується у Львові машиністу крана автомобільного, начальнику відділення у банку, машиністу крана (кранівнику), операторам автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, скручувальникам виробів кабельного виробництва, трактористам та укладальникам-пакувальникам.

Зауважимо, щопонеділка на Facebook-сторінці Львівська обласна служба зайнятості публікує перелік актуальних вакансій у Львівській області, можливості працевлаштування в межах України із наданням житла, а також пропозиції роботи для демобілізованих учасників АТО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів