Біля Новояворівська мікроавтобус збив чоловіка

У середу, 18 серпня, біля Новояворівська, що за 30 км від Львова, 20-річний водій «Мерседес Віто» збив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталася 18 серпня о 23:00 год. на автодорозі «Львів-Краковець» біля міста Новояворівськ Яворівського району. 20-річний водій здійснив наїзд на 49-річного пішохода. Обидва мешканці Новояворівська.

Внаслідок наїзду чоловіка з травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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