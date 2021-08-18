ОСТАННІ НОВИНИ

У Золочеві сталася масштабна пожежа на радіозаводі

Вероніка Рой

|

У середу вночі, 18 серпня, на території ТОВ «Золочівський радіозавод» сталася масштабна пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталася о 00:37 у місті Золочів на вулиці Кармелюка, 12 на даху в цегляного двоповерхового виробничого приміщення.

Приїхавши на місце події, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Її складність полягала в тому, що вогонь швидко розповсюджувався горючими конструкціями даху будівлі.

Реклама партнерів

О 03:14 пожежу локалізовано та о 04:26 ліквідовано. У результаті пожежі вогнем знищено дах на площі. До ліквідації займання залучалось 15 одиниць спецтехніки та 65 рятувальників.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ДСНС

Відео: Золочів. нет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів