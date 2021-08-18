У Золочеві сталася масштабна пожежа на радіозаводі

У середу вночі, 18 серпня, на території ТОВ «Золочівський радіозавод» сталася масштабна пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталася о 00:37 у місті Золочів на вулиці Кармелюка, 12 на даху в цегляного двоповерхового виробничого приміщення.

Приїхавши на місце події, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Її складність полягала в тому, що вогонь швидко розповсюджувався горючими конструкціями даху будівлі.

Реклама партнерів

О 03:14 пожежу локалізовано та о 04:26 ліквідовано. У результаті пожежі вогнем знищено дах на площі. До ліквідації займання залучалось 15 одиниць спецтехніки та 65 рятувальників.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ДСНС

Відео: Золочів. нет