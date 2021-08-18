У Золочеві сталася масштабна пожежа на радіозаводі

У середу вночі, 18 серпня, на території ТОВ «Золочівський радіозавод» сталася масштабна пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Пожежа сталася о 00:37 у місті Золочів на вулиці Кармелюка, 12 на даху в цегляного двоповерхового виробничого приміщення.
Приїхавши на місце події, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Її складність полягала в тому, що вогонь швидко розповсюджувався горючими конструкціями даху будівлі.
О 03:14 пожежу локалізовано та о 04:26 ліквідовано. У результаті пожежі вогнем знищено дах на площі. До ліквідації займання залучалось 15 одиниць спецтехніки та 65 рятувальників.
У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.
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Фото: ДСНС
Відео: Золочів. нет
Вероніка Рой