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У Золочеві 54-річна жінка впала в бункер для прийому зерна

Вероніка Рой

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У місті Золочів рятувальники витягували 54-річну жінку, котра впала в бункер для прийому зерна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 18 серпня о 09:30 год. у місті Золочів на вулиці Вокзальній, 31. За даними рятувальників, 54-річна жінка впала у бункер для прийому зерна, глибиною 2,5 м.

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На місце події був направлені надзвичайники, які й витягували жінку. Адже при падінні мешканка Львівщини травмувала та не могла самостійно підійнятися.

Щоб створити доступ до потерпілої, рятувальники за допомогою бензорізу розрізали металеву решітку. Після чого, рятувальники змогли витягнути жінку, перекласти її на медичні ноші та передати працівникам швидкої медичної допомоги.  Потерпілу було госпіталізовано.

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Фото: ДСНС

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