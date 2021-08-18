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У Львові з сольним концертом виступить учасниця «Голосу країни-11» супертемпераментна LAURA MARTI

Дарина Романишин

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У п’ятницю, 19 серпня, у Львові о 20:00 у концертному залі ENNIO EVENT SQUARE виступить LAURA MARTI. Це буде сольний концерт артистки. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

LAURA MARTI виконує джаз, етно, рок та поп, є співачкою, композиторкою, авторкою текстів. Учасниця міжнародних фестивалів: Leopolis Jazz Fest ( Alfa Jazz Fest), Jazz nad Odrą, Lotos Jazz Fest, Bielska Zadymka Jazzowa, Jazz Bez та інші.

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«Українка з вірменським корінням та бразильським серцем, одна з найтемпераментніших співачок України, володарка оксамитового голосу, «Співачка року» за версією ELLE Style Awards, номінантка на звання «Проект Року», учасниця «Голосу країни-11», українська джазова співачка, яка має найбільшу кількість колоборацій з відомими закордонними джазовими музикантами і найбільшу кількість авторських альбомів, везе до Львова свої найкращі пісні з попередніх альбомів і, звичайно, нові музичні сюрпризи», зазначають організатори.

LAURA MARTI випустила п’ять авторських студійних альбомів, ще два – як запрошена гостя, має безліч синглів. Окрім власних джазових та поп проектів, Лаура входить до складу Nataliya Lebedeva Trio та «Jazz in Kiev Band»Олексія Когана.

«За LAURA MARTI завжди цікаво спостерігати, тому що це харизматичний музикант, який ніколи не стоїть на місці і постійно експериментує в різних жанрах. Лаура – це і є музика в чистому вигляді. Живі виступи LAURA MARTI – це завжди безмежна шкала емоцій, потужна енергія, натхнення, любов, 100% якісна зі смаком Українська авторська музика», – запрошують організатори концерту.

Квитки з промокодом LAURAMARTI20 – 20% за посиланням.

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