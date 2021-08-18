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У Львові стартує прийом заявок на реставрацію історичних вікон і брам

Дарина Романишин

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З 1 по 15 вересня у Львові будуть приймати заявки на відновлення історичних вікон і брам у програму співфінансування. Будинок повинен мати не менше 80 років. Про це Львівському порталу розповіли у Бюро спадщини.

Учасниками програми стануть мешканці, які подадуть заявку у ЦНАПи Львова  з 1 по 15 вересня. Прийматимуть на реставрацію брами та вікна будинків в історичному ареалі, яким не менше 80 років

Як розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища Павло Богайчик, цього року не робитимуть жодних обмежень щодо прийому заявок.

«Якщо торік ми набрали 50 заявок на оновлення брам та 20 заявок на оновлення вікон, то цьогоріч ми не робимо жодних обмежень, а доповнюємо цей перелік новими заявкам на реставрацію, які будемо опрацьовувати у найближчі роки», – сказав Петро Богайчик.

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На реставрацію брам місто виділить 70% вартості робіт, а мешканці сплатять решту – 30% . При відновленні вікон 60% сплатить місто і 40% мешканці. Якщо замінятимуть пластикові вікна на дерев’яні, то місто та мешканці платитимуть порівну: 50% на 50 %.

Нагадуємо, що Програма співфінансування оновлення історичних вікон і брам діє з 2018 р. У її рамках протягом 2018-2020 рр. відновили 107 брам 96 вікон і балконних дверей. В цьому році вже встигли реставрувати 23 брами. Наразі 16 брам та 20 вікон є в роботі.

Ззначимо, 15 серпня стартував прийом заявок на Громадський бюджет Львова 2021-2022. Подача проєктів триватиме до 15 вересня. На проєкти-переможці цього року передбачили 75 мільйонів гривень.

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