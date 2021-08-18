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У львівському парку іноземці зарізали козу і смажили її на вогні

Ольга Денисяка

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18 серпня в парку «Знесіння» у Львові четверо іноземців зарізали козу та намагались приготувати її на вогні, однак їм завадила поліція. Тепер чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Про випадок патрульним повідомили свідки інциденту. В повідомленні йшлось про те, що в парку «Знесіння» біля цвинтаря іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Зі слів заявника, у них в руках були ножі.

Коли патрульні прибули на місце події, іноземці вже смажили козу на відкритому вогні. Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова, щоб з’їсти.

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Іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 299 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років. Обставини з’ясовують слідчі.

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Фото: патрульна поліція

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