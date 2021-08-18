Понад 1200 мешканців Львівської МТГ допомогу від міста до Дня Незалежності

До 30-ї річниці Незалежності України понад 1200 мешканців Львівської міської територіальної громади отримають одноразову матеріальну допомогу по 1000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З міського бюджету Львова одноразову матеріальну виплату отримають мешканці Львівської МТГ, які реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (крім ветеранів УПА, які отримують пільги (доплати) з міського бюджету Львівської міської територіальної громади).

Загалом таку допомогу отримають 1246 мешканців Львівської МТГ. На цю виплату у міському бюджеті Львова передбачили 1246000 грн.

Усі виплати здійснить управління соціального захисту в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

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