Папа Римський закликав вакцинуватися проти covid

Папа Римський Франциск записав відеозвернення, де закликає усіх вакцинуватися проти коронавірусу. Він зазначив, що зробити щеплення – це маленький «акт любові» до себе, своїх ближніх та усіх людей. Про це повідомляє hromadske за посиланням на Vatican News.

«Отримання сертифікованої вакцини – це акт любові. І допомога більшості людей у цьому – акт любові. Любові до себе, до ваших сімей та друзів, любові до всіх людей. Отримати щеплення – це простий, але гарний спосіб піклування про інших, особливо найбільш вразливих. Я молюся, щоб кожен з нас міг зробити свій маленький жест любові. Маленькі жести для кращого майбутнього», – каже Франциск.

У відео, де Папа Римський закликає вакцинуватися, виступили й інші священники зі США, Бразилії, Мексики тощо. Вони зазначили, що «попри те, що є ще багато, чого ми не знаємо про коронавірус», точно відомо, що вакцини ефективні і церква підтримує щеплення.

Реклама партнерів

Окрім того, бразильський кардинал Клаудіо Хаммс подякував за «героїчні зусилля» медичних працівників у розробці вакцини.

Сам Франциск також зазначив, що «завдяки божій благодаті та роботі багатьох» ми маємо вакцини для захисту від COVID-19, але вони можуть допомогти завершити епідемію, лише якщо вони доступні всім, а люди співпрацюватимуть одне з одним.

Зазначимо, що Папа Римський вже закликав людей вакцинуватися. Сам Франциск зробив щеплення від коронавірусної хвороби у Ватикані ще у січні.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Папа Франциск розкритикував «націоналізм вакцин». Він закликав країни поділитися вакцинами від COVID-19, заявивши, що потрібно зупинити пандемію, яка не знає кордонів.