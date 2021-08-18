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На Золочівщині судитимуть чоловіка, який п’яним викрав «Ауді А6» із заправки

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного жителя Золочівського району, який напідпитку вкрав із заправки автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Випадок стався цьогоріч 3 липня близько 03:30 год. на одній із автозаправних станцій Золочівського району. Тоді 37-річний чоловік, який був у стані алкосп’яніння, незаконно проник у салон автомобіля «Ауді А6». Після цього виїхав із заправки та поїхав до Буська.

Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження автомобіля. Своєю чергою, чоловік повністю визнав свою вину. Вартість автомобіля, яким заволодів підсудний, становить понад 220 тис грн.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).

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