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На Львівщині розшукують 24-річного викрадача авто

Ольга Денисяка

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У Золочеві поліція оголосила в розшук Володимира Вишневецького, якого звинувачують у викрадені авто. Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції зазначають, що 24-річний Володимир Вишневецький є мешканцем селища Поморяни Золочівського району.

Розшукуваний обвинувачується в крадіжці автомобіля ( ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України) та порушенні правил адміністративного нагляду (ст. 395 ККУ).

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Усіх, хто володіє інформацією стосовно місцеперебування розшукуваного,  просять зголоситися на оперативну лінію 102 або за номерами 0969553427, 0977830808.

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