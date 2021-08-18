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На Донбасі під мінометний ворожий обстріл потрапила мирна мешканка

Дарина Романишин

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У вівторок, 17 серпня, поблизу Золотого, що на Луганщині, 48-річна мирна жителька зазнала численних травм через мінометний обстріл. Також поранили одного українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Луганської облдержадміністрації.

Так, жінка отримала мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Це відбулося внаслідок ворожих обстрілів з мінометів та протитанкових гранатометів у вівторок ввечері, 17 серпня, зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території.

Також вогнепальне поранення отримав наш військовослужбовець через обстріл позицій ЗСУ в Причепилівці, якого госпіталізували до Сєвєродонецьку.

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Загалом за попередню добу, 17 серпня, на Луганщині зафіксовано п‘ять обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкрили вогонь у напрямку Причепилівки зі стрілецької зброї. Тричі обстріляні українські позиції поблизу Золотого-4 із заборонених мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів.

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