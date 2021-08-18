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На добудову школи на Самбірщині дали 10 млн грн

Ольга Денисяка

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Львівська обласна рада виділила 10 млн грн на продовження будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Лихобора Самбірського району. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОР.

Будівництво навчального закладу розпочалося ще в 2008-му. Тоді фінансова криза призупинила будівництво, яке відновилося лише у 2016 році. У попередні п’ять років з обласного бюджету виділили 23,3 млн грн.

За словами голови Львівської обласної ради Ірини Гримак, будівництво школи планують завершити наступного року. Для цього з обласного бюджету виділили 10 млн грн. Планується, що в закладі зможуть навчатись 480 учнів.

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«Проєктом будівництва нової школи передбачається зведення триповерхової будівлі з цокольними приміщеннями на 480 учнів, спортивним залом та спеціалізованими класами. У підвалі облаштують навчально-виробничі майстерні та технічно-господарські приміщення. Тобто надання якісних освітніх послуг та забезпечення сучасних умов навчання дітей сільської громади гірського району», – зауважила Ірина Гримак.

В облраді зазначають, що наразі діти села Либохора навчаються в школі, збудованій у 1900 році. Капітальний ремонт будівель школи не проводився, тому технічний їх стан незадовільний: аварійними є покрівля, підлога, печі. Зараз 278 учнів навчаються у дві зміни в приміщеннях, які не відповідають санітарним вимогам і тепловому режиму.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на мають завершити будівництво низки великих об’єктів. Для цього залучатимуть кошти обласного та місцевих бюджетів, також державні субвенції та фінансування ДФРР. Загалом це близько 1,4 млрд грн.

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