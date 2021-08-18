Львів’янина, який вбив товариша та хотів спалити його тіло, відправили у психлікарню

Суд призначив примусове лікування у психіатричній лікарні 58-річному львів’янину, який жорстоко вбив свого товариша, а потім хотів спалити його тіло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Вбивство сталося цьогоріч 10 травня у квартирі на вулиці Драгоманова у Львові. Того дня чоловік, під час розпивання алкоголю із 67-річним товаришем, вчинив бійку. Під час сутички 58-річний львів’янин кухонним ножем наніс 4 удари у живіт товаришу по чарці. Далі він взяв кухонний молоток для відбивання м’яса та скоїв ще декілька ударів в обличчя жертви.

Постраждалий отримав множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку. Від отриманих травм він помер на місці. Після скоєного львів’янин взяв аркуші паперу та, розкинувши їх на труп, підпалив.

Під час досудового розслідування було проведено судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що чоловік на момент вчинення жорстоких дій та станом на зараз страждає стійким хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією. Тому він не може усвідомлювати власні дії та керувати ними.

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Суд ухвалив рішення про застосування до чоловіка примусового заходу медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з суворим наглядом.

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