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Біля Бродів автомобіль зіткнувся з вантажівками: двоє травмованих

Дарина Романишин

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У вівторок, 17 серпня, на трасі «Київ-Чоп» автомобіль «БМВ» зіткнувся із двома вантажівками, внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, 17 серпня близько 13:00 год.  біля м. Броди Золочівського району, що на Львівщині. Водій автомобіля «БМВ», 31-річний чернівчанин, обганяючи вантажівку «Мерседес», зіткнувся з сідельним тягачем «МАН», який рухався назустріч.

Після цього легковик, рухаючись за інерцією, зіткнувся із ще одною вантажівкою «Мерседес», якою керував 37-річний львів’янин.

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Внаслідок зіткнення водій «БМВ» та його пасажир, 39-річний житель Івано-Франківська, отримали травми, тому їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – до трьох років тюрми з позбавленням водійських прав до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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