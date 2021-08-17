В Україні викрили клініку, яка продавала немовлят

Правоохоронці викрили на торгівлі немовлятами одну зі спеціалізованих клінік Києва. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко, передає Львівський портал.

«70 тисяч доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч із нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва», – повідомив Ігор Клименко.

За його словами, цей факт незаконної торгівлі новонародженими був замаскований під сурогатне материнство.

Правоохоронці встановили, що організатором був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, «замовник» мусив оплатити близько 70 тисяч доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей «матері» відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

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В процесі документування вдалося вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України.

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