ОСТАННІ НОВИНИ

В обіг введуть дві нові пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності

Дарина Романишин

|

У п’ятницю, 20 серпня, Національний банк України введе в обіг дві пам’ятні банкноти – 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Про це Львівському порталу повідомив НБУ.

Банкноти, 100 та 500 грн, залишаться зі своїм дизайном, але на лицьовому боці будуть оздоблені символікою святкування 30-тої річниці  Незалежності.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, а номіналом 500 гривень – 512 гривень.

Реклама партнерів

Довідково: у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення НБУ випустив пам’ятну банкноту номіналом 50 гривень, а у 2016 році до 160-річчя від дня народження Івана Франка – номіналом 20 гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: НБУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів