В обіг введуть дві нові пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності

У п’ятницю, 20 серпня, Національний банк України введе в обіг дві пам’ятні банкноти – 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Про це Львівському порталу повідомив НБУ.

Банкноти, 100 та 500 грн, залишаться зі своїм дизайном, але на лицьовому боці будуть оздоблені символікою святкування 30-тої річниці Незалежності.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, а номіналом 500 гривень – 512 гривень.

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Довідково: у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення НБУ випустив пам’ятну банкноту номіналом 50 гривень, а у 2016 році до 160-річчя від дня народження Івана Франка – номіналом 20 гривень.

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Фото: НБУ