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В квартирі у Львові знайшли тіло чоловіка

Ольга Денисяка

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16 серпня у квартирі будинку на вулиці Студентській у Львові виявили тіло 87-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пізно ввечері 16 серпня рятувальникам повідомили, що з квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Студентській, 8 тривалий час не виходить 87-річний власник.

За допомогою висувної драбини рятувальники надали доступ в квартиру працівникам поліції. В помешканні виявили тіло чоловіка.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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