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В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу

Ольга Денисяка

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16 серпня в аеропорту «Львів» 42-річна громадянка Туреччини намагалась приховати від митників одяг відомих брендів вартістю 340 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці ДФС.

Митники розповідають, що для проходження митного контролю жінка обрала смугу руху «зелений коридор», однак працівники митниці запідозрили у пасажирки наявність товарів, які підлягають митному оформленню.

Під час огляду сумок митники виявили товар, обсяги якого перевищують неоподатковувану норму переміщення товарів через митний кордон України. Зокрема громадянка перевозила 35 одиниць одягу відомих виробників: Prada, Moncler, Gucci, Palm Angels. Вартість товару згідно з товарними чеками  – понад 340 тис. грн.

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Так громадянка порушила порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Стосовно неї складено протокол за ст.471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучено. Невдовзі справу скерують до суду.

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