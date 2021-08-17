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У Львові відбудеться вечір французької музики «Saison de velours»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеУ Львові на численні прохання вдруге відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Saison de velours». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Французький вечір під зорями у Львові відбуватиметься 9 вересня о 19:00 на наймальовничішій терасі Львова Kavalier Butique Hotel.

«Зовсім не обов’язково їхати в Париж, щоб насолодитися французькою атмосферою! Маємо ідею, як провести вечір у Львові, але відчути себе посеред Монмартру. Це буде більше, ніж просто концерт. Це буде вибух французької романтики під зорями! Ми знову відтворимо атмосферу Парижа. Жодного плану, розслабляємося і відпочиваємо!

Музиканти подарують гостям коктейль неймовірної суміші класичних творів із вкрапленнями джазових імпровізацій та шаленого драйву у стилі мануш», – йдеться у повідомленні.

Легкий та неповторний вечір обіцяють неперевершені Edward Makos  – перкусії та ударні,  Віктор Янчак – акордеон, Тарас Видиш – скрипка, Андрій Бадюк – гітара та автор проєкту Сєрж Федорчук – контрабас.

У програмі: шедеври Рішара Гальяно, Мішеля Леграна, Джанго Рейнхардта, Юбера Жиро, Стефана Грапеллі та ін.

П’ять причин, чому необхідно відвідати концерт «Saison de velours»: на Вас чекає романтичний вечір під відкритим небом з літнім дрес-кодом для white party; звучатимуть найвідоміші шлягери французького кінематографу, циганський стиль мануш; спеціальний гість вечора; не банальний джаз під відкритим небом, а концептуальний концерт із вишуканою програмою витриманих часом  шлягерів – від Леграна до ZAZ.

Організатори також обіцяють безліч приємностей для тих, хто дотримається дрес-коду (white party/fete blanche).

Зазначимо, що попередній концерт зібрав аншлаг за тиждень до події, тож організатори рекомендують придбати квитки завчасно.

Квитки доступні за посиланням: Concert.ua

Фото: Руслан Литвин

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