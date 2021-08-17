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У Львові судитимуть матір через загибель дитини, що випала з вікна

Дарина Романишин

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У Львові перед судом постане матір, яку обвинувачують у невиконанні батьківських обов’язків. Це призвело до смерті дитини, яка випала з вікна 8-го поверху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

До суду скерували акт стосовно 38-річної жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків у догляді за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.166 КК України).

Як встановили слідчі, 10 травня у приміщенні квартири на вул. Шевченка у Львові обвинувачена знехтувала своїми батьківськими обов’язками. Її малолітня донька потребувала постійного нагляду, а жінка п’яною лягла спати.

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Відтак залишившись без догляду, дівчинка випала з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм померла на місці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

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