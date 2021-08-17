У Львові на Личаківській протягом трьох днів не курсуватимуть трамваї

На вул. Личаківській у Львові з 20 по 23 серпня мінятимуть аварійну ділянку колії, через що рух транспорту буде обмежений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із 20:00 год. 20 серпня до 05:00 год. 23 серпня обмежать рух транспорту на вул. Личаківській від будинку № 69 до № 83. Тут мінятимуть аварійну ділянку колії.

Як пояснили в мерії, громадський транспорт курсуватиме без змін, бо тут організують реверсний рух.

Однак, рух трамваїв зупинять. Так, протягом зазначеного періоду трамваї № 1 не курсуватимуть взагалі. А трамваї № 2 будуть їхати за таким маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Дорошенка – вул. Коновальця та зворотньо вул. Коновальця – вул. Дорошенка – вул. Вітовського – вул. Коновальця.

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