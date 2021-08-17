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Під Львовом у подвійній ДТП загинула жінка

Андрій Котенський

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Поблизу Львова внаслідок потрійної ДТП за участю вантажівки загинула пасажирка легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 серпня, близько 9.45, поблизу села Сокільники на автодорозі «Західній обхід міста Львова».

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автопоїзда DAF під керуванням 45-річного мешканця міста Дніпро та легкових автомобілів Renault Kangoo, яким керував 74-річний львів’янин, і Mercedes- BENZ 200Е під керуванням 22-річного жителя Львівського району.

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Внаслідок ДТП пасажирка Renault, 70-річна львів’янка,  отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події. Водія Renault з травмами доставлено до лікарні, його діагноз уточнюється.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Фото: Нацоліція Львівщини

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