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На Львівщині водій без прав пропонував хабар поліції

Ольга Денисяка

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16 серпня у Золочеві позбавлений прав водій порушив правила дорожнього руху. Через це його зупинили патрульні поліцейські, аби уникнути відповідальності чоловік запропонував їх4 тисячі гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 16 серпня близько 09:00 год. у місті Золочів патрульні зупинили автомобіль «Опель», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки встановили, що 41-річний місцевий мешканець, який перебував за кермом, рішенням суду був позбавлений права керувати усіма видами транспортних засобів терміном на один рік.

Під час оформлення адмінпротоколу за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) водій запропонував правоохоронцям хабар у сумі чотири тисячі гривень.

На попередження про кримінальну відповідальність, передбачену за це законодавством, чоловік не реагував.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за хабарництво  (ч.1ст.369  Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування.

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