На АЗС Львівщини дорожчає газ, але дешевшає дизель

На Львівщині великі мережі АЗС знову підвищила ціни на автомобільний газ. Середня вартість однієї літри газу подорожчала в середньому на 86 копійок. Також зафіксовано зростання вартості бензину «А-98». Водночас бензини інших марок та дизельне паливо на дещо подешевшали, перкдає кореспондент Львівського порталу.
Станом на 17 серпня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:
Бензин «А-98» – 36.52 грн/л (+0.50 грн)
- UPG – 34.60 грн/л (без змін)
- WOG – 36.99 грн/л (без змін)
- SOCAR – 37.98 грн/л (+1.20 грн)
Бензин «А-95» – 30,88 грн/л. (-0.11 грн)
- Укрнафта – 29.00 грн/л (без змін)
- БРСМ-Нафта – 29.49 грн/л (+0.20 грн)
- UPG – 30.81 грн/л (-0.30 грн)
- Shell – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
- ОККО – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
- WOG – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
- SOCAR – 31.87 грн/л. (-0.12 грн)
Бензин «А-92» – 30,05 грн/л. (-0.05 грн)
- Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
- БРСМ-Нафта – 28.49 грн/л (+0.20 грн)
- UPG – 29.81 грн/л (-0.30 грн)
- Shell – 30.79 грн/л. (-0.10 грн)
- ОККО – 30.99 грн/л (без змін)
- WOG – 30.99 грн/л (без змін)
- SOCAR – 31.27 грн/л (-0.10 грн)
Дизельне паливо – 28,61 грн/л. (-0.47 грн)
- UPG – 26.91 грн/л (-0.60 грн)
- БРСМ-Нафта – 26.99 грн/л (+0.27 грн)
- Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
- Shell – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
- ОККО – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
- WOG – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
- SOCAR – 32.48 грн/л (без змін)
Автомобільний газ – 17,64 грн/л. (+0.86 грн.)
- Укрнафта – 16.98 грн/л (+1.31 грн)
- БРСМ-Нафта – 17.32 грн/л (+1.05 грн)
- Shell – 17.59 грн/л. (+1.20 грн)
- UPG – 17.61 грн/л (+0.80 грн)
- WOG – 17.98 грн/л (+0.60 грн)
- SOCAR – 17.98 грн/л (+0.40 грн)
- ОККО – 17.99 грн/л (+0.50 грн)
Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували у липні.
Андрій Котенський