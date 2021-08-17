ОСТАННІ НОВИНИ

На АЗС Львівщини дорожчає газ, але дешевшає дизель

Андрій Котенський

|

На Львівщині великі мережі АЗС знову підвищила ціни на автомобільний газ. Середня вартість однієї літри газу подорожчала в середньому на 86 копійок. Також зафіксовано зростання вартості бензину «А-98». Водночас бензини інших марок та дизельне паливо на дещо подешевшали, перкдає кореспондент Львівського порталу.

Станом на 17 серпня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:

Бензин «А-98» – 36.52 грн/л (+0.50 грн)

Реклама партнерів
  1. UPG – 34.60 грн/л (без змін)
  2. WOG – 36.99 грн/л (без змін)
  3. SOCAR – 37.98 грн/л (+1.20 грн)

Бензин «А-95» – 30,88 грн/л. (-0.11 грн)

  1. Укрнафта – 29.00 грн/л (без змін)
  2. БРСМ-Нафта – 29.49 грн/л (+0.20 грн)
  3. UPG – 30.81 грн/л (-0.30 грн)
  4. Shell – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
  5. ОККО – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
  6. WOG – 31.67 грн/л. (-0.20 грн)
  7. SOCAR – 31.87 грн/л. (-0.12 грн)

Бензин «А-92» – 30,05 грн/л. (-0.05 грн)

  1. Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
  2. БРСМ-Нафта – 28.49 грн/л (+0.20 грн)
  3. UPG – 29.81 грн/л (-0.30 грн)
  4. Shell – 30.79 грн/л. (-0.10 грн)
  5. ОККО – 30.99 грн/л (без змін)
  6. WOG – 30.99 грн/л (без змін)
  7. SOCAR – 31.27 грн/л (-0.10 грн)

Дизельне паливо – 28,61 грн/л. (-0.47 грн)

  1. UPG – 26.91 грн/л (-0.60 грн)
  2. БРСМ-Нафта – 26.99 грн/л (+0.27 грн)
  3. Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
  4. Shell – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
  5. ОККО – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
  6. WOG – 28.64 грн/л (-0.96 грн)
  7. SOCAR – 32.48 грн/л (без змін)

Автомобільний газ – 17,64 грн/л. (+0.86 грн.)

  1. Укрнафта – 16.98 грн/л (+1.31 грн)
  2. БРСМ-Нафта – 17.32 грн/л (+1.05 грн)
  3. Shell – 17.59 грн/л. (+1.20 грн)
  4. UPG – 17.61 грн/л (+0.80 грн)
  5. WOG – 17.98 грн/л (+0.60 грн)
  6. SOCAR – 17.98 грн/л (+0.40 грн)
  7. ОККО – 17.99 грн/л (+0.50 грн)

Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували у липні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів