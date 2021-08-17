На АЗС Львівщини дорожчає газ, але дешевшає дизель

На Львівщині великі мережі АЗС знову підвищила ціни на автомобільний газ. Середня вартість однієї літри газу подорожчала в середньому на 86 копійок. Також зафіксовано зростання вартості бензину «А-98». Водночас бензини інших марок та дизельне паливо на дещо подешевшали, перкдає кореспондент Львівського порталу.

Станом на 17 серпня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:

Бензин «А-98» – 36.52 грн/л (+0.50 грн)

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UPG – 34.60 грн/л (без змін) WOG – 36.99 грн/л (без змін) SOCAR – 37.98 грн/л (+1.20 грн)

Бензин «А-95» – 30,88 грн/л. (-0.11 грн)

Укрнафта – 29.00 грн/л (без змін) БРСМ-Нафта – 29.49 грн/л (+0.20 грн) UPG – 30.81 грн/л (-0.30 грн) Shell – 31.67 грн/л. (-0.20 грн) ОККО – 31.67 грн/л. (-0.20 грн) WOG – 31.67 грн/л. (-0.20 грн) SOCAR – 31.87 грн/л. (-0.12 грн)

Бензин «А-92» – 30,05 грн/л. (-0.05 грн)

Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін) БРСМ-Нафта – 28.49 грн/л (+0.20 грн) UPG – 29.81 грн/л (-0.30 грн) Shell – 30.79 грн/л. (-0.10 грн) ОККО – 30.99 грн/л (без змін) WOG – 30.99 грн/л (без змін) SOCAR – 31.27 грн/л (-0.10 грн)

Дизельне паливо – 28,61 грн/л. (-0.47 грн)

UPG – 26.91 грн/л (-0.60 грн) БРСМ-Нафта – 26.99 грн/л (+0.27 грн) Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін) Shell – 28.64 грн/л (-0.96 грн) ОККО – 28.64 грн/л (-0.96 грн) WOG – 28.64 грн/л (-0.96 грн) SOCAR – 32.48 грн/л (без змін)

Автомобільний газ – 17,64 грн/л. (+0.86 грн.)

Укрнафта – 16.98 грн/л (+1.31 грн) БРСМ-Нафта – 17.32 грн/л (+1.05 грн) Shell – 17.59 грн/л. (+1.20 грн) UPG – 17.61 грн/л (+0.80 грн) WOG – 17.98 грн/л (+0.60 грн) SOCAR – 17.98 грн/л (+0.40 грн) ОККО – 17.99 грн/л (+0.50 грн)

Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували у липні.