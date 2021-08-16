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У Львові відновили скульптуру Святого Антонія

Дарина Романишин

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Протягом десяти днів, із 3 по 13 серпня, у Львові тривали Дні реставрації на Погулянці, 20. За цей час відновили скульптуру Святого Антонія. Про це інформує Бюро спадщини.

За словами реставратора Андрія Федоришина, скульптура Святого Антонія мала багато втрачених елементів, які довелося доповнювати під час майстер-класів.

«Ця скульптура була в поганому стані. Не лише пошкоджений камін впливом атмосфери, але й були втрачені елементи, зокрема, руки. Нам вдалося відновити їх і зберегти пластику. Також ми виявили ноги скульптури: їх раніше забетонували у постамент, щоб вона трималася. Це виявилося несподіванкою і нам вдалося їх частково відкрити», – розповів реставратор.

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Організатори заходу мали на меті залучити мешканців та майстрів до процесу реставрації.

Нагадаємо, торік Дні реставрації проводили у центрі Львова у Бернардиньскому дворику. Цього року локацію вирішили розширити, щоб залучити більше містян до відновлення культурної спадщини, показати, що й на околицях є багато цікавих скульптурних елементів та пам’яток.

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