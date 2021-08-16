Рятувальники знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав біля Говерли

У неділю, 15 серпня, близько 19:30 год. на Прикарпатті знайшли хлопчика, який загубився в горах. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Після понад доби пошуків рятувальники розшукали зниклого біля Говерли 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї. Хлопчик був втомлений та наляканий.





WordPress Slideshow До його пошуків залучили 245 осіб, 25 од. техніки, 7 собак та квадрокоптер. Реклама партнерів

Нагадаємо, 14 серпня, близько 19:05, під час підйому групою туристів із 6 людей по зеленому маршруту на г. Говерла від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.