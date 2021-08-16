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Рятувальники знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав біля Говерли

Дарина Романишин

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У неділю, 15 серпня, близько 19:30 год. на Прикарпатті знайшли хлопчика, який загубився в горах. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Після понад доби пошуків рятувальники розшукали зниклого біля Говерли 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї. Хлопчик був втомлений та наляканий.

До його пошуків залучили 245 осіб, 25 од. техніки, 7 собак та квадрокоптер.

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Нагадаємо, 14 серпня, близько 19:05, під час підйому групою туристів із 6 людей по зеленому маршруту на г. Говерла від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.

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Фото: поліція Івано-Франківської області.

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