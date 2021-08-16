На Львівщині автомобіль насмерть збив пішохода, який йшов узбіччям

У неділю, 15 серпня, біля с. Полове Червоноградського району 58-річний водій насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 15 серпня близько 12:00 год. на трасі «Броди-Червоноград» біля с. Полове Червоноградського району.

Автомобіль «Газель», під керуванням 58-річного мешканця с. Сушно Червоноградського району, здійснив наїзд на 51-річного мешканця с. Полове.

Чоловік рухався узбіччям проти руху автомобіля. Від отриманих травм він загинув на місці.

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Обставини події встановлюються.

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