Біля Червонограда авто злетіло у кювет: шестеро постраждалих

У неділю, 15 серпня, внаслідок аварії, що сталась у селі Сілець Червоноградського району, постаждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 15 серпня близько 13:23 год. 54-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Ушкодження отримали кермувальник та п’ятеро пасажирів: двоє дітей (4 і 7 років), дві жінки (30 і 57 років) та 27-річний чоловік. Із травмами різного ступеня тяжкості їх госпіталізували у Червоноградську центральну районну лікарню.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням водійських прав до трьох років або без такого.

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