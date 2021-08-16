31-річний чоловік втопився у Ясниському кар’єрі

У неділю, 15 серпня, на кар’єрі в с. Ясниська, що біля Львова, потонув 31-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Так, 15 серпня водолази близько 15:10 год. підняли на берег тіло потерпілого мешканця м. Дубляни.

Обставини події встановлюються.

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Фото: Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області