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У Львові помер відомий археолог Василь Оприск

Ольга Денисяка

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На 71-му році життя помер відомий у Львові археолог Василь Оприск. Про це Львівському порталу повідомили в Науково-дослідницькому центрі «Рятівна археологічна служба».

«З великим сумом приймаємо новину, що перестало битись серце нашого колеги, чудового археолога Василя Оприска», – йдеться в повідомленні.

Прощання з Василем Оприском відбудеться 15 серпня о 18.00 год. у капличці на вул. Пекарській у Львові.

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Василь Оприск був співробітником Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України і багатолітнім керівником Львівської археологічної експедиції.

Народився він 10 серпня 1950 р. в с. Гонятичі Миколаївського р-ну Львівської обл. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 1977 року працював в інституті молодшим науковим співробітником.

Його науковими зацікавленнями були археологічні дослідження княжого Галича, Львова, села Волинської землі княжої доби.

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