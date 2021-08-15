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Під час акції протесту на Банковій побили журналіста

Ольга Денисяка

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Поліція відкрила кримінальну справу через побиття журналіста під час акції протесту на вулиці Банковій у Києві 14 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження.

Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події.

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Нагадаємо, 14 серпня представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводили акцію протесту у Києві. Колона людей підійшла до Офісу президента, але її не пропустили правоохоронці. Через це розпочались сутички.

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