На Говерлі шукають заблукалого 6-річного хлопчика

На горі Говерла тривають пошуки 6-річного хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що 14 серпня, близько 19:05, під час підйому групою туристів у складі 6 людей з Коломиї по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.

Станом на 11:40 год. 15 серпня пошукові роботи заблукалого хлопчика продовжуються на 9 маршрутах.

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Всього до пошуків залучили 196 осіб, 20 одиниць техніки, 7 собак та квадрокоптер.

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Фото: ДСНС України