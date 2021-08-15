16 серпня на Львівщині прогнозують до +33°

У понеділок, 16 серпня, на Львівщині буде спекотна та дощова погода. Температура повітря прогріється до +33°. Про це інформує обласний гідрометеоцентр.

Температура повітря вночі становитиме 16 – 18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 31 – 33° тепла.

Впродовж доби прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Як повідомляв Львівський портал, липень 2021 року був найспекотнішим місяцем у світі і найспекотнішим місяцем від початку обліку 142 роки тому.

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