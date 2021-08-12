У лобовому зіткненні з «Камазом» на Львівщині загинули дві людини

Внаслідок лобового зіткнення з «Камазом» на дорозі Східниця – Пісочна загинули водій та пасажир легковика. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у середу, 11 серпня, орієнтовно о 18:30 на дорозі Східниця – Пісочна. Попередньо встановлено, що 49-річний водій автомобіля «Фольксваген Гольф» виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у «Камаз» під керуванням 47-річного бориславця.

У лобовому зіткненні водій легковика та його 42-річний пасажир отримали травми, які були несумісні з життям. Обоє загинули на місці.

Наразі всі обставини ДТП встановлюються.

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Фото: Варта 1